Direnişin kalbinde demokrasi nöbeti

15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesinin sembolü haline gelen Kahramankazan'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen etkinlikler son buldu. 4 gün boyunca gerçekleştirilen etkinliklerin son gününde düzenlenen programa Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara milletvekilleri Emrullah İşler ve Orhan Yeğin, Kaymakam Engin Aksakal ve ilçe protokolü ile, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye meclis üyeleri, şehit yakınları ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.Kent meydanında gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mehteran takımının konseriyle başladı. İzleyicilerin arasındaki oturma alanına şehitlerin fotoğraflarının yerleştirildiği programda, Başkan Oğuz, 9 şehidin isimlerini okuyarak temsili yoklama aldı. Alanı dolduran vatandaşlar, şehitlerin isimlerinin okunmasının ardından hep bir ağızdan "burada" diye bağırdı. Bu sırada duygu dolu anlar yaşandı.Program kapsamında bir de sürpriz yaşandı. Bir süre önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 15 Temmuz Gazisi Hakan Kara'nın minik kızı Zeynep, Başkan Oğuz'un aileye yaptığı taziye ziyareti sırasında, "Babasının, sanatçı Uğur Işılak'ı çok sevdiğini söyleyerek, sanatçıyı 15 Temmuz'da Kahramankazan'a getirmesi" isteğini iletmişti. Sanatçı Uğur Işılak da program kapsamında bir konser verdi. Işılak'ı karşısında gören minik Zeynep önce Başkan Oğuz'a sonra da Işılak'la bir araya geldi. Minik Zeynep Işılak'ı karşısında görünce göz yaşlarını tutamadı. Program kapsamında ayrıca, ilahiyatçı Fatih Çıtlak bir söyleşi gerçekleştirirken, şehitler için dualar edildi, 15 Temmuz gecesi yaşananları anlatan videolar gösterildiPursaklar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma gecesi düzenlendiKORONAVIRÜS önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilen anma programına başta şehit aileleri ve gaziler katıldı, Pandemi nedeni ile anma etkinliklerine katılamayan vatandaşlar ise Pursaklar Belediyesi Resmi YouTube hesabı ve belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden online yayınla programı izleme imkanı buldu.Kutlama alanı sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenirken, alana girişlerde el dezenfektanı ve ateş ölçümü yapıldı. Sosyal mesafe kurallarına göre birer metre aralıkla yerleştirilen sandalyelere Belediye tarafından Şehit aileleri ve Gaziler için Türk Bayrağı bırakıldı. Ahmet Şafak müzik dinletisi ile yüreklere dokundu.Başkan Çetin, ''Hain darbe girişimine karşı duran aziz milletimiz canı pahasına ülkesine, devletine, demokrasisine, geleceğine ve egemenliğine sahip çıkmıştır. Canlarını 15 Temmuz gecesi hiçe sayarak şehit olan tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, Gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum'' dedi.