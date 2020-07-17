Keçiören şehit ve gazilerini unutmadı

KEÇIÖREN Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde şehit ve gazileri anmak için bir anma program düzenlendi. Keçiören Belediyesi ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından ortaklaşa düzenlenen anma programı, Keçiören Belediyesi 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde düzenlendi. Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde başlayan programda kürsüye çıkan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, alanda bulunan protokolü ve diğer katılımcıları selamlayarak, Milli Mücadele ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde Keçiören'in önemine vurgu yaptı.