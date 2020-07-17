Mert’in umudu Avrupa’daki ilaç

Ne konuşabiliyor, ne yürüyebiliyor ne de yaşıtları gibi koşup oynayabiliyor… Mert 5 yaşında. Doğuştan beyincik erimesi hastalığı ile mücadele ediyor. Hastalığını bitirecek ve onu bu hastalığın pençesinden kurtaracak hiçbir tedavi yok. Ama onu yatalak olmaktan ve ölümün pençesinden kurtaracak tek bir ilaç var.Onun kadar ailesinin mücadelesi de zor. Annesi ev hanımı babası ise asgari ücretle çalışan bir işçi. Mert'in ilacı 2 milyon. 6 ayda bir alması gerekiyor. Yani çalışarak o parayı kazanmaları mümkün değil. O yüzden kendilerine uzanacak yardım elini bekliyorlar. Ailesi tedavi masraflarının karşılanması için sosyal medya üzerinden 'Mert'e umut ol' diyerek destek aradı. Evlatlarının tedavisi için seslerini duyurmak isteyen aile yardımseverlerden ve yetkililerden yardım beliyor.Minik Mert'e 3.5 yaşında epilepsi tanısı onuldu. Daha sonra nöbetleri artınca genetik araştırmaya alındı. Genetik araştırma sonrası Mert'e NCL-Tip2 tanısı konuldu. Bu hastalığın nadir görülen genetik hastalığı olduğunu söyleyen anne Sarı, "Mert'im Sağlık Bakanlığı onaylı reçetesi çıktı. Şu anda fizik tedavi alıyor. Mert'in tedavisi için gerekli ilaç Avrupa'da var. Bu ilaç SGK ödeme listesinde yok. Bu ilacı devletin ödemesini talep ediyorum. Mert bu ilaçları kullanırsa fonksiyonları yerine gelecek ve yürümesi konuşması düzelecek. İlaçları kullanmazsa yatağa bağımlı olma ihtimali çok yüksek."Anne Songül Sarı tedavi masraflarını karşılayamadıklarını belirtti. Sağlık Bakanlığı'ndan yardım kampanyası için izin talep ettiklerini ifade eden anne taleplerinin iki kez reddedildiğini söyledi. Evladının gözünün önünde eridiğini ve ellerinden bir şey gelmediğini anlatan anne, "Hastalığı şu anda ilerliyor. Çocuğum tedavi olmazsa zamanla konuşma yürüme ve görme yetilerini tamamen kaybedecek. Ellerinden tutarak yürütüyoruz. Yutması, yürümesi gitmeden bu ilacı almak istiyoruz. Buradan cumhurbaşkanımıza sesleniyorum anneyim ben sesimi duymasını istiyorum. Dediğimizi anlıyor ama o anlatamıyor. Yatalak kalmasın" dedi.Baba Hüsamettin Sarı ise , "Hayatım boyunca çalışıp harcamasam bu parayı biriktiremem bu ilacı almak bizim için imkânsız. Bizim bu ilacı mutlaka çocuğa vermemiz lazım.Çünkü başka çaremiz yok. Günden güne eriyor gözümüzün önünde hiçbir anne baba buna dayanamaz.Biz çaresiz kaldık devlet büyüklerimize Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza yalvarıyoruz çocuklarımız yaşasın ölmesin. Bu ilacı almamıza yardımcı olsunlar" diye konuştu.