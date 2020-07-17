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Şehit kabirlerine hüzünlü ziyaret

Giriş Tarihi: 17.7.2020 ABONE OL
Şehit kabirlerine hüzünlü ziyaret
15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün kalkıştığı hain darbe girişimine karşı milletimizin kazandığı zafer, Altındağ'da yine anlamlı etkinliklerle anıldı. Sabah Karşıyaka Mezarlığı 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, akşam ise demokrasi nöbetindeydi. Karşıyaka Mezarlığı 15 Temmuz Şehitliği'nde kabirleri tek tek ziyaret eden Başkan Balcı, şehitlerin kabirlerine çiçek bıraktı ve dua etti. Kabir ziyaretine gelen şehit yakınlarıyla da yakından ilgilenen Başkan Balcı, "Şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ise sabırlar diliyorum. Şehitlerimizin emaneti olan ailelerinin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
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Şehit kabirlerine hüzünlü ziyaret
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