Şirket, işçileri ortada bıraktı

Birayakkabıçanta firması 2018 yılında çalışanlarının maaş primlerini yatırmamaya başladı. Ardından yemek kartlarını bloke etti. Şirket sahipleri 'Sabredin toparlanacağız' dedi ancak verilen sözler yerine getirilmedi. 500 saha ekibi ve merkez çalışanı mağdur edildi. Verilen senetler ise karşılıksız çıktı. Tüm mağazalar kapandı. Yetkili kimse açıklama yapmadı. Seslerini duyurmaya çalışan mağdur işçiler, "Tazminatlarımız verilmedi. Şirket sahipleri elini kolunu sallayarak geziyor. Biz hakkımızı istiyoruz. Mağduruz. Devletimizden destek bekliyoruz" dedi. İşverene dava açıp kazanan çalışanlar da henüz paralarını alamadı. Çalışanlar yaşadıkları mağduriyeti SABAH Ankara'ya anlattı:Enes Yılmaz (30): Şirketle ilişkimi kestiler. 47 bin TL değerinde senet verdiler. Senet ödenmedi. Ciddi anlamda sıkıntı yaşıyorum. Kimse bizlere açıklamada bulunmuyor. Şirket sahipleri elini kolunu sallayarak geziyor. Biz hakkımızı istiyoruz. Devletimizden yardım istiyorum,Adnan Albayrak(42): 1,5 yıl mağaza müdürlüğü yaptım. Çalıştığımız son 7 ay boyunca maaş yemek paralarımızı alamadık ve mağaza kapanış yaptı. 11 ay sonrasına ödeme sözü verdi. Ödeme yapılmadı. Verilen senetler karşılıksız çıktı. Biz aylarca kiralarımızı ödeyemedik. Borçlandık ve hala borçlarımızı kapatmaya çalışıyoruz.Şükrü Arslan (46): 2014 yılında satış danışmanı olarak işe başladım. Sırası ile önce mağaza müdürü olarak hizmet verdim. 2018 yılında önce maaşlarımız sonra primlerimiz daha sonra yemek kartlarımız ödenmemeye başladı. Uzun süre kendi imkanlarımızla süreci yönetmeye çalıştık. Her şeyin güzel olacağı umudu taşırken 14 Haziran 2019'da tüm çalışanların iş haklarını fesh ederek tüm mağazaları kapattılar. Ortada kaldık.Furkan Koçer (25): Beş yıl çalıştım. 4- 5 ay boyunca maaşımızı doğru düzgün alamadık. Ne primlerimiz ne de yemek kartlarımız yattı. Askere giderken hiç ödeme yapmadılar. Beş yılım heba oldu. Askerdeyim elim kolum bağlı kredi kartı borçlarım telefon faturam her şey üst üste geldi. İçeride şuan tazminat, prim, maaş, yıllık izin ücreti toplamda 25 bin TL alacağım var. 100 saate yakın fazla mesai var.