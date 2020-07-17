Tabutta kan izi gördü dedektif gibi iz sürdü

YAKLAŞIK20 yıldır Ankara'da yaşayan Muhammet Kuzur, 1 Haziran'da hayatını kaybetti. Esnaflık yapan Kuzur'un hayatını kaybetmesinin ardından A.K. isimli şahıs Trabzon'daki yakınlarını arayarak durumu bildirdi. Ölüm haberini alır almaz yola çıkan Temel Kuzur, ağabeyinin cenazesini Akçaabat ilçesine bağlı Derecik Mahallesi'ne getirerek defnetti. Ağabeyini toprağa verirken tabutta kan izini fark eden Temel Kuzur, aklına takılan soru işaretleri nedeniyle yeni Ankara'ya geldi.Burada dedektif gibi çalışan Kuzur, ağabeyinin ölüm nedenini araştırmaya başladı. Elde ettiği delilleri toplayarak avukat aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran Temel Kuzur, ağabeyinin mezarının açılarak kesin ölüm nedeninin belirlenmesini istedi. Bu talebi yerinde bulan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Akçaabat Adliyesi'ne bir yazı göndererek mezarın açılarak otopsi yapılmasını istedi.Mezarı açılan Kuzur'un cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, Temel Kuzur'un olaya karıştığını iddia ettiği 5 kişinin ifadesi alındı. Ağabeyi ile ilgili bazı şüphelerden dolayı otopsi için 1 Temmuz'da savcılık ve Adli Tıpa müracaat ettiğini belirten Temel Kuzur, "Otopsi sonucu henüz belli değil ancak bazı şüphelerimiz var. Önce düşüp küvete çarptı dediler, sonra taşa çarptı. İçimde şüphe var. Benim şahsi görüşüm cinayet" dedi.