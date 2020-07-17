Ve Ankara Demirspor sahada

Türkiye Futbol Federasyonu'nun playoff oynatma kararına tepki olarak futbol şubesini kapatma kararı veren Ankara Demirspor, camiadan gelen tepkiler üzerine 'futbol'u seçti. Kapatma kararı sonrası evlerine gönderilen futbolcu ve teknik heyet, dün ani bir kararla tesislere çağrıldı. İlk idmanını yapan Ankara ekibi ardından Antalya'ya gidip kampa girdi. SABAH Ankara
'ya konuşan Ankara Demirspor yönetimi, "88 yıllık camiamıza daha fazla zarar gelmemesi, eski futbolcularımızın, mevcut futbolcularımızın, TCDD çalışanlarının çalışanlarımızın ve taraftarımızın haklarını korumak, TFF'ye en güzel cevabın çıkıp oynayıp şampiyon olmak olduğunu unutmadan ligden çekilme kararımız iptal edilmiştir. Play-off tan başarıyla çıkıp Ankara Demirspor'a yakışan yapılacak"
şeklinde açıklama yaptı.
'TFF KARARINI İPTAL ETMELİ'
ANKARA
Demirspor'un sosyal medya hesabından da açıklama yapan kulüp yönetimi, Futbol Federasyonu'nun (TFF) 8 Temmuz 2020 tarihinde almış olduğu kararı doğru bulmadıkları ifade edilerek, 10 Temmuz 2020 tarihinde yönetim kurulu toplantısı sonucu ligden çekildiklerini ve profesyonel futbol şubelerini kapattıklarını açıkladıkları anımsatıldı. Bu kararlarının arkasında olduklarını ve haklılıklarının TFF tarafından kabul edilinceye kadar
savunmaya devam edeceklerinin aktarıldığı yönetim kurulu açıklamasında, şunlar kaydedildi:
'O KARAR ÇIKMAZSA KONGREYE GİDECEĞİZ'
"8 TEMMUZ
tarihli kararın iptali için TFF Tahkim Kurulu Başkanlığı'na 14 Temmuz 2020 tarihinde müracaatımızı yaptık. Umuyoruz ki futbol camiamızın vicdanında büyük yaralar açacak karar bu sürecin sonunda iptal edilecektir. Ancak kulübümüzün varoluş sebebi olan taraftarlarımızın yoğun play-off oynama talebini de görmezden gelemezdik. Ayrıca Tahkim'de karar iptal edilemez ve takımımız bir üst lige çıkartılmazsa görevden çekilerek, kulübümüzü Genel Kurul götürme kararı almış bulunmaktayız.
Türk spor kamuoyuna duyurulur."