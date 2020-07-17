Ve Ankara Demirspor sahada

Türkiye Futbol Federasyonu'nun playoff oynatma kararına tepki olarak futbol şubesini kapatma kararı veren Ankara Demirspor, camiadan gelen tepkiler üzerine 'futbol'u seçti. Kapatma kararı sonrası evlerine gönderilen futbolcu ve teknik heyet, dün ani bir kararla tesislere çağrıldı. İlk idmanını yapan Ankara ekibi ardından Antalya'ya gidip kampa girdi.'ya konuşan Ankara Demirspor yönetimi,şeklinde açıklama yaptı.Demirspor'un sosyal medya hesabından da açıklama yapan kulüp yönetimi, Futbol Federasyonu'nun (TFF) 8 Temmuz 2020 tarihinde almış olduğu kararı doğru bulmadıkları ifade edilerek, 10 Temmuz 2020 tarihinde yönetim kurulu toplantısı sonucu ligden çekildiklerini ve profesyonel futbol şubelerini kapattıklarını açıkladıkları anımsatıldı.savunmaya devam edeceklerinin aktarıldığı yönetim kurulu açıklamasında, şunlar kaydedildi:tarihli kararın iptali için TFF Tahkim Kurulu Başkanlığı'na 14 Temmuz 2020 tarihinde müracaatımızı yaptık. Umuyoruz ki futbol camiamızın vicdanında büyük yaralar açacak karar bu sürecin sonunda iptal edilecektir. Ancak kulübümüzün varoluş sebebi olan taraftarlarımızın yoğun play-off oynama talebini de görmezden gelemezdik.Türk spor kamuoyuna duyurulur."