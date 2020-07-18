Akıllı telefonlarınız sizi dinleyip izliyor

araçlar ve internet hayatımızda git gide büyük yer tutuyor. Korona salgını döneminde ise bu ikili hayatımızda daha da büyük bir yer kapladı. Ancak sağladıkları kolaylağın bir de diğer yüzü var. Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü Öğr. Gör. Meltem Bağış Akkaya, "Akıllı telefonlarınız sizi hem dinliyor hem de izliyor" dedi. Akkaya şu bilgileri verdi: "Büyük veri, veri gizliliği ve korona virüs döneminde dijital yönelimin nasıl şekillendiği hakkında dijital ekonomi ve rekabet hukuku konularında uzman olan Akıllı telefonlar kısmi olarak kontrolünüz dışında, telefonunuz kapalı dahi olsa nerede olduğunuzu lokasyon olarak buluyor. Bu telefonunuzun içerisinde bulunan 'Haritalar' adında bir adet aplikasyon (uygulama) sayesinde gerçekleşiyor. Haritalar uygulaması sizin anlık olarak nerede olduğunuz bilgisini Ankara'da parka mı gittiniz, yoksa hükümetimizin uyguladığı sokağa çıkma yasağına mı uydunuz gibi bilgileri Amerika'daki Silikon Vadisi'ne veri olarak gönderiyor. Gerek Google Haritalar aplikasyonu yüklü telefonlarımızda veya benzer diğer yüklü aplikasyonlar aracılığı ile veri aktarımı neredeyse tam ve eksiksiz olarak gerçekleşmektedir. Bu yöntemle yapılan ölçümler sayesinde bu platformlar açıklamalarda bulundular ve dediler ki; Türkiye yüzde 99 oranında sokağa çıkma yasağına uydu, şu saatlerde sadece eczaneye gitti, Türkiye'nin şu kadarı alışveriş yaptı, şu kadarı markete fiziksel olarak gitti."