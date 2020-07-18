‘Altın Eller’ Altınköy’de

kadınların el emeği bundan böyle Altınköy'de. Altındağ Belediyesi Altındağlı kadınların el emeğini kazanca dönüştürmesi için Altınköy Açık Hava Müzesi'nde yer tahsis etti. Altındağlı kadınların el emeği göz nuru ürünleri de Altınköy Açık Hava Müzesi'nde yerini aldı. Altındağlı kadınlar tarafından oluşturulan "Altın Eller Kadın Kooperatifi" için Altınköy'de bir yer tahsis edildi. Altındağlı kadınlar bundan böyle, Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde edindikleri bilgi ve becerileri burada kazanca dönüştürebilecek.