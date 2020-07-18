Başkan Mert şehidin ailesini yalnız bırakmadı

ANKARAGÜCÜ Başkanı Fatih Mert, Van'da keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş'ın ailesine taziyede bulundu. Başkan Mert ve yönetim kurulu üyeleri, Beştepe Tesisleri'ne yakın bir bölgede ikamet eden Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş'ın ailesini ziyaret etti. Şehidin annesi Sonay Altunbaş, "Oğlum evin balkonundan zaman zaman Ankaragücü'nde çalışan personelle sohbet ederdi. Yemyeşil tesisler, burayı çok severdi. Vatan sağ olsun" dedi. Şehit ailesinin emrinde olduğunu vurgulayan Mert "Çok büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Başınız sağ olsun. Gereken her şeyi yapmaya hazırız" şeklinde konuştu.



Ankara teröre karşı 'TEK YÜREK'



ANKARA'DAKI futbol, basketbol ve voleybol kulüpleri de Van'da düşen keşif uçağı ile Siirt'te teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik görevlileri için başsağlığı mesajı yayımladı. Açıklamada terör örgütünün hain saldırısı kınanırken, şehit düşen emniyet mensuplarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilendi.