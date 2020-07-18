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Elektrikli atık aracı başkentte

Giriş Tarihi: 18.7.2020 ABONE OL
Elektrikli atık aracı başkentte
TRAGGER firmasının kurucu ortağı Ali Serdar Emre, Devlet Malzeme Ofisince sertifikalandırılan araçlarının, Sıfır Atık Projesi'ne uygun olarak imal edildiğini söyledi. Aracın alüminyumdan yapıldığı için hem hafif hem de dayanıklı olduğunu, tam şarjla bir gün kullanılabildiğini anlatan Emre, daha önce Avustralya ve Fas'a bu araçlardan ihraç ettiklerini dile getirdi. Kalabalık şehirlerde bu alanda elektrikli ve küçük araçların kullanılmasının daha faydalı olduğunu belirten Emre, "Bu araçlar, büyük araçların giremeyeceği özellikle dar sokaklarda büyük esneklik kazandırıyor. Yurt dışında bu aracımıza talep olmaya başladı" dedi. Ali Serdar Emre, bu araçlarda kullanılan malzemelerin alüminyum gövdeden lityum iyon bataryaya kadar tümüyle yurt içinden temin edildiğini, dolayısıyla yerli üretimle ihracat yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.
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Elektrikli atık aracı başkentte
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