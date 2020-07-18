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İdmanlar perşembeye kadar yok

Giriş Tarihi: 18.7.2020 ABONE OL
İdmanlar perşembeye kadar yok
ANKARA Tenis Kulübünde 3 kişinin Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından gerekli tedavi süreciyle ilgili önlemlerin alındığı bildirildi. Yapılan açıklamada, "Kulübümüzde Kovid- 19 ile ilgili Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Tenis Federasyonu önerileri doğrultusunda gerekli tüm tedbirler alınmış, filyasyon çalışmaları yapılmış, özellikle personel, antrenör ve antrenman gruplarının ayrıştırılarak sporcuların, antrenörlerin ve personelin farklı zaman dilimlerinde çalışmaları sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı. Kulübümüzde tüm antrenmanlar 23 Temmuz Perşembe gününe kadar iptal edilmiş ve antrenörlerimizin sosyal izolasyonu sağlanmıştır. Ayrıca tüm antrenör ve personelimize Kovid-19 testi yaptırılmıştır."
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İdmanlar perşembeye kadar yok
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