KALİTEMİZİ GÖSTERECEĞİZ

TÜRK Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Yusuf Kıraç, Basketbol Şampiyonlar Ligi kura çekimini değerlendirdi. Zor bir gruba düştüklerini belirten Kıraç, hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu söyledi. Grupta iddialı olduklarını dile getiren Başkan Kıraç, kura çekiminin tüm Türk takımları için hayırlı olmasını dileyerek, "Bu sezon geçmiş sezonlardan daha farklı olacak. Pandeminin izlerinin hissedildiği bir turnuva olacak. Tüm takımlar için minimum hasarla turnuvanın atlatılmasını temenni ediyorum" dedi. C grubunda Darüşşafaka ile aynı grupta yer aldıklarını hatırlatan Kıraç "İki Türk takımı olarak gruptan çıkmak için mücadele edeceğiz. Darüşşafaka ile geçtiğimiz sezonlarda çekişmeli maçlar oynamıştık. Aynı heyecanın sürmesini umut ediyorum" diye konuştu ve şöyle devam etti:

BU YIL DA BAŞARIMIZI SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ

"Geçtiğimiz sezon BCL'nin en zor grubuna düşmüştük o gruptan lider çıkarak önemli bir başarıya imza attık. Bu yıl da zorlu gruplardan birinde mücadele edeceğiz. BCL Avrupa'nın en önemli turnuvalarından biri hâline geldi. Yeni transferlerimizin katılmasıyla, BCL'de kalitemizi göstereceğiz. Burada geçtiğimiz sezonda yakaladığımız başarımızı ve iddiamızı sürdürmek istiyoruz."