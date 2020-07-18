Keçiören’de kurs kayıtları başladı

KEÇIÖREN Belediyesi Tepebaşı Kurs Merkezi'nde YKS ve LGS kurs kayıtlarının başladığını duyuran Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "YKS ve LGS'ye hazırlanan öğrencilerimiz yeni eğitim öğretim yılı için Tepebaşı Kurs Merkezimize başvurularını yapabilirler" dedi.

WEB SİTESİNDEN BAŞVURU

Başkan Altınok, kurs merkezindeki öğrenci kapasitesini artırarak daha fazla öğrencinin geleceğine katkıda bulunacaklarını da vurgulayarak, "Tepebaşı Kurs Merkezimiz 2020- 2021 eğitim öğretim yılı öncesinde YKS ve LGS'ye hazırlanan öğrencilerimizin kurs başvurularını almaya başladı. Öğrenci ve öğretmen kapasitesini her yıl artırdığımız kurs merkezimize son başvuru tarihini 29 Temmuz. Kurs merkezimizden eğitim almak isteyen öğrencilerimiz kayıtlarını belediyemizin kurumsal web sitesinden yapabilirler" ifadelerini kullandı.