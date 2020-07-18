Kendisi sahada kulağı Eskişehir’de

TFF 1. Lig'de Eskişehirspor ve Adanaspor'un ardından lige veda edecek son ekip pazar günü oynanacak maçlarla belli olacak.15. basamaktaki 30 puanlı Boluspor ile kümede kalma savaşı veren Başkent ekibi, iddiası olmayan Balıkesir deplasmanına çıkacak. Lige tutunabilmesi için galip gelmesi gereken olan Ankara temsilcisinin aynı zamanda kulağı Eskişehir'de olacak.Osmanlıspor'un ligde kalabilmesi için Boluspor'un mağlup olup, kendisinin kazanması gerekiyor. Diğer sonuçlarda Başkent ekibi 2. Lig'in yolunu tutacak