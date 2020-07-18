Kendisi sahada kulağı Eskişehir’de

TFF 1. Lig'de Eskişehirspor ve Adanaspor'un ardından lige veda edecek son ekip pazar günü oynanacak maçlarla belli olacak. Son haftaya 27 puanla 16. sırada giren Osmanlıspor hayati bir maça çıkacak…
15. basamaktaki 30 puanlı Boluspor ile kümede kalma savaşı veren Başkent ekibi, iddiası olmayan Balıkesir deplasmanına çıkacak. Lige tutunabilmesi için galip gelmesi gereken olan Ankara temsilcisinin aynı zamanda kulağı Eskişehir'de olacak. Boluspor, küme düşmesi kesinleşen Eskişehir deplasmanında en az 1 puan aldığı takdirde Osmanlı maçına bakmaksızın ligde kalacak.
Osmanlıspor'un ligde kalabilmesi için Boluspor'un mağlup olup, kendisinin kazanması gerekiyor. Diğer sonuçlarda Başkent ekibi 2. Lig'in yolunu tutacak