Kırıkkale’de halk pazarları açıldı

koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan halk pazarları, normalleşme süreciyle yeniden açıldı. Kırıkkale Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Korona virüs salgını ile mücadelede gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması ve Esnaf Odası Başkanlığı'nın talebi üzerine ilimiz Rauf Denktaş Bulvarı üzerinde kurulan Çarşamba açık pazarının faaliyetine izin verilmiştir. Gelinen süreçte Gürler Mahallesinde kurulan Perşembe açık pazarının haricindeki tüm açık pazarların 'Sağlık Bakanlığı korona virüs Bilim Kurulu Tarafından hazırlanan Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberin'de yer alan tedbirlere uyulması şartı ile faaliyetlerine izin verilmesine, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine karar verilmiştir" ifadesine yer verildi.