Sincan’da 20 bin kitap okuyucusunu bekliyor

SINCAN Belediyesi, 4. millet kıraathanesini ilçeye kazandırdı. Kent Meydanı'ndaki "Sincan Halk Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi" hizmete girdi. İlki 2018 yılında açılan Millet Kıraathaneleri Sincan'da büyük beğeni topladı. Sincan Belediyesi ile Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü iş birliğinde açılan Yavuz Sultan Selim, Evliya Çelebi, Abdurrahim Karakoç Millet Kıraathanelerine bir yenisi daha eklenerek millet kıraathanesi sayısı 4'e çıkarıldı.

ÇAY, ÇORBA, KEK İKRAMI

"Sincan Halk Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi" 250 kişilik kapasitesiyle gençleri bekliyor. İçerisinde her alanda 20 bin kitabın bulunduğu kıraathane nezih ve hijyenik ortamda gençlere kitap okuma, ders çalışma, fikir alışverişinde bulunma fırsatı sunuyor. Normal şartlarda 24 saat açık olan kıraathaneler, koronavirüs tedbirleri nedeniyle sabah 10.00 akşam 22.00 saatleri arasında randevu usulü ile hizmet veriyor. Ziyaretçilere ücretsiz şekilde çay, çorba ve kek ikramı pandemi sürecinden sonra devam edecek. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, 5. kıraathane için çalışmaların devam ettiğinin altını çizdi