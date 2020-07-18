Yorgunluk ve nefes darlığı 6 ay sürüyor

Uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu, kişilerin normalde solunumu etkileyen virüsler ile karşılaştıkları zaman hastalığı geçirip, bir süre sonra iyileştiklerini belirtti. Taşkınoğlu, bu durumda çoğunlukta herhangi bir komplikasyonun kalmadığını söyledi. Koronavirüsten sonra yapılan bir çalışmadan bahseden Dr. Taşkınoğlu, "Koronavirüs enfeksiyonu ciddi ya da ortalama düzeyde geçirmiş hastaların yüzde 60'ında 6 ay boyunca yorgunluk ve nefes darlığı gibi semptomların devam ettiğini fark etmişler. Bu da hastanın hala tam olarak iyileşmediği anlamına gelebilir. 'Hastalığı geçirdi, virüsten kurtuldu; ama virüsün bıraktığı etkilerden kurtulması biraz uzun sürebilir' anlamına geliyor. Nefes darlığı, solunum sıkıntısı, yorgunluğu devam edebilir; hastanın bu bilgi ile hareket etmesi gerekiyor. Kişi bir süre daha bu etkilerle yaşayabileceğinin bilgisi ile hareket etmelidir. Yoğun bakımda yatan hastalarda bunu zaten biliyoruz; ama normal serviste yatırılan hastalarda da bunun devam edebileceği yönünde bilgiler var" diye konuştu.