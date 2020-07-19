‘Anadolu fotoğrafçılığı’nın gelişmesine katkı sunuyor

FOTOĞRAF sanatçısı Hamit Yalçın, fotoğrafçıların sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini belirterek, "Fotoğrafçılar, Anadolu'nun dört bir yanındaki, doğal alanların veya tarihi eserlerin güzelliklerini yansıtan fotoğraflarla toplumun dikkatini o bölgelere çekebilir, oraların korunması için duyarlılık oluşmasına katkı sağlayabilirler" dedi. Hayatının 48 yılını fotoğrafçılığa veren, Anadolu'nun dört bir yanını yansıtan fotoğraflarıyla yurt içinde ve dışında yüzlerce sergi açan, Türkiye'nin tanınmış fotoğraf sanatçılarından Hamit Yalçın, bu mesleğe bakış açısını anlattı. Yalçın, fotoğrafçılığın kendisi için yaşam tarzı olduğunu dile getirerek, "Türk fotoğrafının gelişmesi ve dünyada söz sahibi olması için elimden geldiğince çalıştım ve çalışmaya devam ediyorum. Ustalarımızdan öğrendiklerimi ve tecrübelerimi mümkün olduğunca gençlere aktarıyorum" dedi. Yalçın, uzunca bir dönem Anadolu Fotoğraf Dergisi adıyla e-dergi çıkardıklarını kaydetti.