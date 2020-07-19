Bu 90 dakika diğerlerine benzemiyor

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 33. haftasında bugün Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacak. Ligin 32. haftasında iç sahada Galatasaray'ı 1-0 yenerek ligde kalma umudunu koruyan başkent ekibi, ligde 29 puanla 18. sırada yer alıyor. Başkent temsilcisinin kümede kalma mücadelesi verdiği rakipleriSarı-lacivertli takımın 13. sıradaki rakibiyle arasında 6 puan farkı bulunuyor, kalan iki karşılaşmayı kazanarak bu farkı kapatmayı hedefleyen Ankara temsilcisi, rakiplerinin de çıkacağı maçlarda kaybetmesini bekliyor. MKE Ankaragücü Kulübü Basın Sözcüsü İsmail Atasoy, rakipleriyle puanlarının birbirine çok yakın olduğunu belirterek,dedi.Ankaragücü, Antalyaspor maçından galip gelerek kümede kalma umutlarını ligin son haftasındaki Yukatel Denizlispor maçına taşımak istiyor. Antalyaspor cephesinde ise Hakan Özmert maçta kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.Öte yandan iki takım arasında oynanan Süper Lig maçlarında Antalyaspor 15, Ankaragücü 10 defa galibiyet elde etti. İki takımın 12 müsabakası beraberlikle sonuçlandı.