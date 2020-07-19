Bu 90 dakika diğerlerine benzemiyor

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 33. haftasında bugün Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacak. Ligin 32. haftasında iç sahada Galatasaray'ı 1-0 yenerek ligde kalma umudunu koruyan başkent ekibi, ligde 29 puanla 18. sırada yer alıyor. Başkent temsilcisinin kümede kalma mücadelesi verdiği rakipleri Hes Kablo Kayserispor 32 puanla 17'nci, Çaykur Rizespor 32 puanla 16'ncı, BtcTurk Yeni Malatyaspor 32 puanla 15'inci, İttifak Holding Konyaspor 33 puanla 14'üncü ve Yukatel Denizlispor 35 puanla 13'üncü sırada yer alıyor.
ATASOY: İKİ MAÇI DA ALIP SÜPER LİG'DE KALACAĞIZ
Sarı-lacivertli takımın 13. sıradaki rakibiyle arasında 6 puan farkı bulunuyor, kalan iki karşılaşmayı kazanarak bu farkı kapatmayı hedefleyen Ankara temsilcisi, rakiplerinin de çıkacağı maçlarda kaybetmesini bekliyor. MKE Ankaragücü Kulübü Basın Sözcüsü İsmail Atasoy, rakipleriyle puanlarının birbirine çok yakın olduğunu belirterek, "Hedefimizde şu an iki maçı da almak var, ligde kalabilme adına. Biz 35 puan elde edeceğiz. Hedefimiz iki maçı alıp ligde kalmak"
dedi.
ANTALYASPOR'UN DA EKSİK FUTBOLCUSU ÇOK
Ankaragücü, Antalyaspor maçından galip gelerek kümede kalma umutlarını ligin son haftasındaki Yukatel Denizlispor maçına taşımak istiyor. Antalyaspor cephesinde ise Hakan Özmert maçta kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Kırmızı-beyazlılarda Bahadır Öztürk, Lukas Podolski, Harun Alpsoy, Ondrej Celustka ise sakatlığı nedeniyle mücadelede oynayamayacak.
Öte yandan iki takım arasında oynanan Süper Lig maçlarında Antalyaspor 15, Ankaragücü 10 defa galibiyet elde etti. İki takımın 12 müsabakası beraberlikle sonuçlandı.