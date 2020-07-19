Gençlerbirliği, Sivasspor maçına hazır

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ençlerbirliği, Süper Lig'in 33. haftasında bugün deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma oyunuyla başladı. İdman, dar alandaki oyunla sona erdi. Erdem Özgenç'in de sakatlığı nedeniyle yarınki maçta görev yapamayacağı belirtildi.
Başkent temsilcisinde Erdem'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Nadir, Yasin Pehlivan, Sefa Yılmaz, Floyd Ayite, Giovanni Sio, Sadio Diallo ve Ömer Alper Tatlısu, Sivas'a karşı forma giyemeyecek.