Gençlerbirliği, Sivasspor maçına hazır

ençlerbirliği, Süper Lig'in 33. haftasında bugün deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma oyunuyla başladı.Başkent temsilcisinde Erdem'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Nadir, Yasin Pehlivan, Sefa Yılmaz, Floyd Ayite, Giovanni Sio, Sadio Diallo ve Ömer Alper Tatlısu, Sivas'a karşı forma giyemeyecek.