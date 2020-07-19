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İki ambulans helikopter 6 yaşındaki Kartal için havalandı

Giriş Tarihi: 19.7.2020 ABONE OL
İki ambulans helikopter 6 yaşındaki Kartal için havalandı
ERZURUM'DAN skolyoz ameliyatı için Ankara'ya sevk edilen Kartal İnan (6) için Sağlık Bakanlığı iki helikopter görevlendirdi. Ambulans helikopter ile önce Sivas'a getirilen Kartal İnan, bekleyen ikinci helikoptere aktarılarak Ankara'ya götürüldü. Erzurum'da tedavi gören skolyoz hastası olan Kartal İnan'ın Ankara'da yapılacak ameliyatı için Sağlık Bakanlığı ambulans helikopterleri görevlendirdi. Sivas'ta konuşlu olan ambulans helikopter sabah saatlerinde hastayı almak üzere Erzurum'a gitti. Ventilatöre bağlı olan küçük Kartal Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden helikoptere alınarak öğlen saatlerinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisindeki piste getirildi. Burada ise özenli bir şekilde Ankara'dan gelen ve hazır bekleyen bir başka ambulans helikoptere alındı. Gerekli işlemlerin yapılmasının ardından ambulans helikopter Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitmek üzere havalandı.
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İki ambulans helikopter 6 yaşındaki Kartal için havalandı
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