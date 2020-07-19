Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Ankara Başkent Haberleri Kırıkkale’de, 2 milyon 684 bin litre sahte motorin ele geçirildi

’de, 2 milyon 684 bin litre sahte motorin ele geçirildi

Giriş Tarihi: 19.7.2020 ABONE OL
Kırıkkale’de, 2 milyon 684 bin litre sahte motorin ele geçirildi
KIRIKKALE'DE akaryakıt dağıtım şirketine ait tesise düzenlenen operasyonda 2 milyon 684 bin 971 litre sahte motorin ele geçirildi. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahşılı ilçesi Yeşilköy Mahallesi'ndeki bir akaryakıt dağıtım şirketine operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, yapılan inceleme sonucu sahte olduğu anlaşılan 3 silodaki toplam 2 milyon 684 bin 971 litre motorine el konuldu. Operasyon kapsamında ilgili firma ve şüpheliler hakkında '5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu' ve '5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa muhalefet' suçlarından adli işlem başlatıldığı bildirildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Kırıkkale’de, 2 milyon 684 bin litre sahte motorin ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA