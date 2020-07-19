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Toplu taşıma araçlarında ‘sticker’ uygulaması

Giriş Tarihi: 19.7.2020 ABONE OL
Toplu taşıma araçlarında ‘sticker’ uygulaması
ANKARA Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ankara Zabıtası ise Yenimahalle (Cento) Dolmuş Durakları, Esenboğa Taksi, Altınpark 413 Halk Otobüsü son durağı ile İskitler Servis Araçları noktasında araçların dezenfekte edildiğine dair yapıştırma (sticker) uygulaması başlattı. Yeni uygulamayı Başkent genelinde yayınlaştıracak olan Büyükşehir Belediyesi, hijyen paketleri de dağıtıyor. Dezenfeksiyon işlemi tamamlanan toplu taşıma araçlarına "Bu toplu taşıma aracı Ankara Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle düzenli olarak dezenfekte edilmektedir" yazılı yapıştırmalar (sticker) yerleştirmeye başladı.
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Toplu taşıma araçlarında ‘sticker’ uygulaması
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