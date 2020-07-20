Altınok: Kreşlerin sayısını arttırdık

Belediyesi Yonca Gündüz Bakımevi'nde geçtiğimiz günlerde başlatılan çalışmalarla 15 kişilik derslikler oluşturulurken, bu dersliklerin içerisi de kreş olarak düzenlendi. Öğrenci kapasitesi 150'ye çıkarılan gündüz bakımevine ön başvuru tarihi ise 5-21 Ağustos olarak belirlendi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye bünyesinde kreş olarak hizmet veren Yonca Gündüz Bakımevi'nin öğrenci kapasitesini artırdıklarını, 5-21 Ağustos tarihleri arasında ailelerin ön başvuru yapılabileceklerini duyurdu. Altınok, "Söz verdiğimiz gibi ilçemizde kreşlerimizin sayısını artırdık, mevcut kreşlerimizi de yeniden düzenledik. Aynı zamanda kütüphanelerimizin sayısını da artırıyoruz. Çocuklarımızın geleceğine yatırım yapmayı sürdüreceğiz" dedi. Başkan Altınok, kreşlerde eğitim alacak olan çocuklara ve ailelerine verdiği mesajda, çocukların iyi yetiştirilmesi için onlara yönelik hizmet çeşitliliğinin artırıldığını vurgulayarak, "Çocuklar dünyanın en değerli ve en temiz güzellikleridirler. Bizi mutlu eden birçok iş yapıyoruz. En çok da çocuklar, yaşlılar, gençler ve engellilere yönelik hizmetleri hayata geçirirken mutlu oluyoruz. Rabbimden tüm çocuklarımıza aileleriyle birlikte hayırlı bir ömür ve güzel bir gelecek diliyorum" ifadelerini kullandı.