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Engel Atlamada şehitleri anıldı

Giriş Tarihi: 20.7.2020 ABONE OL
Engel Atlamada 15 Temmuz şehitleri anıldı
TÜRKIYE Binicilik Federasyonu, 15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında İstanbul, Ankara ve Antalya'da engel atlama binicilik yarışmaları düzenlendi. İSTANBUL, Ankara ve Antalya'da 18-19 Temmuz tarihlerinde iki gün düzenlenen binicilik engel atlama yarışmalarıyla hain terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsünde şehit düşenler anıldı. Engel atlama yarışları, illere göre farklılık göstermesine karşın 10 kategoride 50, 70, 85 ve 95 santimetre ile 1 metre 10 santimetre yüksekliklerinde yapıldı. Dereceye giren binicilik sporcularına, 15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü kupaları verildi.
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Engel Atlamada 15 Temmuz şehitleri anıldı
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