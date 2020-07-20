Engel Atlamada 15 Temmuz şehitleri anıldı

TÜRKIYE Binicilik Federasyonu, 15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında İstanbul, Ankara ve Antalya'da engel atlama binicilik yarışmaları düzenlendi. İSTANBUL, Ankara ve Antalya'da 18-19 Temmuz tarihlerinde iki gün düzenlenen binicilik engel atlama yarışmalarıyla hain terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsünde şehit düşenler anıldı.Dereceye giren binicilik sporcularına, 15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü kupaları verildi.