Güzellik Uzmanı Babacan sağlık ve emniyet çalışanlarını unutmadı

"Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı özveriyle çalışarak hayat kurtarmaya devam eden sağlık çalışanlarına ve olağanüstü mücadele veren emniyet mensuplarına teşekkür etmeyi borç bilerek şükranlarımızı sunmak istedik" sözleriyle başlayan Babacan, "Bu zor günlerde yanımızda olan sağlık çalışanları ve emniyet mensuplarına uyguladığımız çok özel indirimlerle teşekkür etmek istedik" dedi. Temizliğin hayat kurtarıcı tedaviye benzediğini söyleyen Babacan, "Merkezimizde hijyen kurallarını en üst seviyeye çıkararak aldığımız önlemler, müsterinin randevu aldığı andan itibaren başlıyor" dedi.