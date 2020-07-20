HAK-İŞ’ten emek temalı fotoğraf yarışması

emeğin en büyüktemsilcilerindenolan HAKİŞKonfederasyonu,"emeğinve emekçinin"görünürlüğününartırılması amacıyla "Emek" temalıfotoğraf yarışması düzenliyor. HAK-İŞKültür Sanat Komitesi tarafından gerçekleştirilenve son başvuru tarihi 30 Eylül2020 olan yarışmaya, www.hakisemekfotograflari.org.tr web sitesinden başvurudabulunabilecek. HAK-İŞ GenelBaşkanı Mahmut Arslan, Kültür SanatKomitemiz aracılığıyla artan bir etkinliklekültür-sanat çalışmalarımızı sürdürüyor,kültür ve sanat ile sendikal hareketiniçselleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasıiçin çalışıyoruz" dedi.