HAK-İŞ’ten emek temalı fotoğraf yarışması

TÜRKIYE'DE
emeğin en büyük
temsilcilerinden
olan HAKİŞ
Konfederasyonu,
"emeğin
ve emekçinin"
görünürlüğünün
artırılması amacıyla "Emek" temalı
fotoğraf yarışması düzenliyor. HAK-İŞ
Kültür Sanat Komitesi tarafından gerçekleştirilen
ve son başvuru tarihi 30 Eylül
2020 olan yarışmaya, www.hakisemekfotograflari.
org.tr web sitesinden başvuruda
bulunabilecek. HAK-İŞ Genel
Başkanı Mahmut Arslan, Kültür Sanat
Komitemiz aracılığıyla artan bir etkinlikle
kültür-sanat çalışmalarımızı sürdürüyor,
kültür ve sanat ile sendikal hareketin
içselleştirilmesi ve yaygınlaştırılması
için çalışıyoruz" dedi.