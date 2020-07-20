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’ten emek temalı fotoğraf yarışması

Giriş Tarihi: 20.7.2020 ABONE OL
HAK-İŞ’ten emek temalı fotoğraf yarışması
TÜRKIYE'DE emeğin en büyük temsilcilerinden olan HAKİŞ Konfederasyonu, "emeğin ve emekçinin" görünürlüğünün artırılması amacıyla "Emek" temalı fotoğraf yarışması düzenliyor. HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesi tarafından gerçekleştirilen ve son başvuru tarihi 30 Eylül 2020 olan yarışmaya, www.hakisemekfotograflari. org.tr web sitesinden başvuruda bulunabilecek. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kültür Sanat Komitemiz aracılığıyla artan bir etkinlikle kültür-sanat çalışmalarımızı sürdürüyor, kültür ve sanat ile sendikal hareketin içselleştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışıyoruz" dedi.
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HAK-İŞ’ten emek temalı fotoğraf yarışması
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