Kurban pazarlarında sahte paraya dikkat

Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarlarının yoğunluğundan faydalanarak piyasaya sahte para sürmeye çalışan dolandırıcılara göz açtırılmaması gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Pandemiyi fırsat bilip denetim azlığı sebebiyle bu yıl daha çok bayram arifesinde bu yoğunluktan faydalanarak piyasaya sahte para sürmeye çalışan dolandırıcılara fırsat verilmemeli. Kalabalığın arttığı ve bayram yoğunluğunun yaşandığı pazarlarda sahte para piyasaya çok çabuk yayılıyor. Bayram arifesinde kalabalık satış noktalarında sahte para denetimleri sıklaştırılmalı" diye konuştu.