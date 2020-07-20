Kurban pazarlığını bu yıl el sıkışmadan yapalım

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, "Kurban pazarlığını bu yıl el sıkışmadan uzaktan, birbirimizi anlayarak gözlerimizle, infak etmenin ruhuna uygun olarak ve birbirimizi örselemeden pazarlık yapalım" dedi. Altındağ'da bulunan bir kurban kesim merkezinde incelemelerde bulunan Kılıç, açıklamalarda bulundu. Türkiye'de yılda yaklaşık 2 milyon 700 bin civarında küçük baş hayvan 850 bin civarında da büyükbaş hayvanın kurbanlık olarak kesildiğini belirten Kılıç, "Bu yılki öz kaynaklarımızla üretilen kurbanlık hayvan sayısına baktığımızda ithalata ihtiyaç duymadan yaklaşık 1 milyon 250 binin üzerinde büyükbaş hayvan, 4 milyonun üzerinde de kurbanlık için hazırlanmış küçük baş hayvan var. Bunun için Kurban Bayramı'nda ithalat yapılmadı. İhtiyacımızdan fazla yerli ve kendi üretimiz olan hayvanımız var" dedi. Kılıç, bu yılda geçen yıla göre ithalatın yüzde 95 oranında düştüğünü, besili kurban ithalatının hiç yapılmadığını, bu nedenle vatandaşların pazarlarda ithal hayvan görmeyeceğini vurguladı. Kılıç, ithal edilen çok az sayıdaki hayanın ise damızlık amaçlı olarak yapıldığını söyledi. Türkiye'de 2002 yılında hayvan sayısının 9.5 milyon olduğunu, bu sayının şimdi 18 milyona ulaştığını kaydeden Kılıç, üreticinin korunması durumunda önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin besili hayvan ithalatına ihtiyaç duymayacağını belirtti.