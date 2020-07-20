Sadece şampiyona yenildik

TFF 1. Lig'in son haftasında play-off'a kalan rakibi Akhisarspor'u deplasmanda 4-3 mağlup eden Keçiörengücü, sezonu 8. sırada bitirmenin mutluluğunu yaşıyor. TFF 1. Lig'deki iddialarının 2 hafta önce Hatayspor karşılaşmasıyla sona erdiğini hatırlatan Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Geçen hafta kendimize bir hedef belirlemiştik. Bu hedef, ligi 8. sırada ve mağlup olmadan iki haftayı bitirebilmekti. İçerideki Fatih Karagümrük ve Akhisarspor müsabakalarıyla bu hedefi başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. TFF 1.Lig'deki ilk yıllarında herkeste "Keçiörengücü'nün kümede kalır mı" şeklihde endişe olduğunu söyleyen Özbalta, "Pandemi sürecinden sonra 6 maçlık bir final belirlemiştik. 6'da 6 yapıp play-off'a yükselmenin umudu vardı. Bunu başaramadık. Hatayspor karşılaşmasının dışında oyndığımız 6 maçın 5'ini kazandık. Rakiplerimiz hata yapmadı, maçlarını kazandı. Hatayspor'a karşı da çok iyi bir oyun ortaya koymuştuk. 90+3'te kaçırdığımız çok net bir gol pozisyonun sonrasında kaptırdığımız top, kalemizde gol oldu ve 1-0 kaybettik" diye konuştu.

"AKHİSARSPOR İÇİN SEVİNDİM"

Gollü geçen maçta mağlup ettiklerini rakibine de övgü yağdıran Özbalta, "Akhisarspor kaliteli bir takım, Süper Lig'den bir çok profesyonel oyuncusu var kadrolarında. Ben iki takımın oyuncularını da tebrik ediyorum. Hem de bir sevincim var. Akhisar takımının çarşamba ve pazar günü iki tane çok önemli play-off karşılaşması var. Onlar öncesinde bir sakatlık yaşamadılar. Hiçbir sakatlık olmadan bugünü bitirmek bizim için en mutlu olaylardan biriydi" ifadelerini kullandı.