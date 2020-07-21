Ayasofya, Türk’ün Kızıl Elma’larından

AYASOFYA'nın yeniden cami statüsü kazanmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Ünal, " Ayasofya benim gönlümde Türk'ün kızıl elmalarından birisidir. Türklük dediğimiz şey bir ırkla izah edilecek bir şey değil, tarihsel ve sosyolojik bir şeydir. Türk'ün kızıl elmalarından biri olarak Ayasofya Fatih Sultan Mehmet ile beraber fetih olundu. Ayasofya dediğimde benim aklıma Fatih ve Fatih'in vasiyetnamesi, Ayasofya'yı kendi şahsi mülkü olarak, fethin nişanesi olarak vakfetmesi ve vakıf senedi hazırlaması geliyor. Biz Ayasofya'yı kendimiz olarak biliyoruz. Ayasofya'da bizi kendisi olarak biliyor" diye konuştu.