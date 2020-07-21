Düştüğü yerden kalkar

Bu sezon maddi sıkıntılar yaşayan Ankaragücü, küme düşmekten kurtulmaya çabalasa da bu pek mümkün olmadı.1000'e yakın taraftarın meşaleli tezahüratlı desteği ile takım otobüsü Eryaman Stadı'na hareket etti. Teknik direktör İbrahim Üzülmez takımına 5 haftada 5 puan kazandırdı. Geldiği ilk hafta Trabzonspor'dan 1 puan almayı başaran Ankaragücü umutlarını son haftaya kadar taşımak istedi ancak Alanya karşısında 1-4 mağlup oldu.Deplasmanda Göztepe'den 2-2'lik aldığı skorlar 1 puan koparan başkent ekibi kümeden çıkmak için adeta savaş verdi. Galatasaray'ı konuk eden başkent ekibi 3 puan almayı başardı. Son haftaya kadar umutlarını sürdüren Ankaragücü eğer Antalya'yı mağlup etse son hafta Denizlispor karşısında ölüm kalım savaşı verecekti. Konyaspor'un Trabzonspor'u mağlup etmesiyle 110 yıllık çınar, Süper Lig'e veda eden ilk takım oldu.SABAH'IN duayen yazarı Ömer Üründül'e göre ise Başkent ekibinin küme düşmesinde başrol pandemi sürecindeydi: "Ankaragücü ilk yarı transfer yasağı dolayısıyla sıkıntılı bir maç trafiği geçirdi. Puan cetvelinde kötü bir yere geldi. Devre arasında yapılan transferler ile iyi bir uyum sağladılar. Ama yine pandemiden sonra istenilen neticeler gelmedi. Aslında Galatasaray ve Trabzonspor'dan puan aldılar ama yeterli olmadı. Son iki maç kazanılsaydı daha farklı olabilirdi. Bana göre en büyük dezavantajları onlara çok güç veren taraftarlarının pandemi sonrası yanlarında olamamasıydı."SABAH yazarı Fatih Doğan, "Ankaragücü'nün Türk futbolunda özel bir yeri var. Futbolsever lerin gönüllerinde de özel bir yeri var. Ankaragücü'nün düşmesi ligin renklerinden birinin düşmesi demek. Ben inanıyorum ki, düştüğü yerden tekrar kalkacak ve ait olduğu yere gelecektir. İbrahim Üzülmez, Ankaragücü'nü ligde tutmak için doğru hamleydi ama belki daha önce gelse sonuç farklı olurdu. Ankaragücü ligde kalabilirdi. Türkiye'nin ve Ankara'nın köklü kulübünün hiç moral bozukluğuna gitmeden doğru bir planlama yaparak tekrar Süper Lig hedefine ulaşması lazım. Bu deneyime sahip. Karamsarlığa gerek yok. Kasımpaşa Başkanının gündeme getirdiği bir fikir var. Belki de bu sezon küme düşmeme yeniden tartışılabilir. Yayıncı kuruluş menfaatleri de düşünülerek böyle bir adım atılabilir. Şampiyon takımlar, düşen takımlar belli olduktan sonra önümüzdeki yıl 21 takımla oynamayı tartışmalıdır" diye konuştu.SABAH'IN usta kalemi Levent Tüzemen, Ankaragücü'nün içinde bulunduğu durum için şu yorumu yaptı: "Futbolcuların onurlu direnişlerinden dolayı kutluyorum. Kümede kalmak için olağanüstü bir çaba sarf ettiler. Galatasaray'ı evlerinde yendiler. Trabzon'dan puan aldılar. Büyük takımlara karşı gösterdikleri motivasyonu yüksek oyunları maalesef diğer rakiplerine karşı gösteremediler. Pozisyon bulmalarına rağmen kolayca harcadılar. İyi bir kadro vardı. Lig için Ankaragücü değerli bir takımdı. Çünkü birçok takımın Ankaragücü kadar seyircisi yok. Ankaragücü, Süper Lig ya da amatör kümede de olsun taraftarı hep peşinden koşmuştur, gönülden desteklemiştir. Dünyanın sonu değil. Yeniden yapılanabilirler. Kadrodaki değerli oyuncuları koruyabilirlerse, gelecek yıl Süper Lig'e rahatlıkla dönebilirler. Çünkü onların arkasında güçlü bir taraftar grubu var."