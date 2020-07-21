Hamzaoğlu’nun buruk mutluluğu!

GENÇLERBIRLIĞI Teknik Direkörü Hamza Hamzaoğlu, 2-0'lık Sivasspor mağlubiyetinin ardından sezonu yorumladı: "Çok zor bir sezonu geride bıraktık. İsterdik ki, kendimiz iyi bir sonuç alsak da diğer maçların sonuçlarına bakmasaydık ama futbolda bunlar da var. Gençlerbirliği adına sevindirici, 1 hafta kala bu ligde devam ediyor olması. Çok aşağılardan ve zor bir süreçten geldik. Pandemi süreci dünyada ilk kez yaşandı. Çok sakatlıklar oldu, bütün takımlar sıkıntılı anlar yaşadı. Genç oyuncularımız için bir şanstı. Onları da gelecek yıllar için yetiştirmeye çalıştık. İnşallah önümüzdeki sezon doğru adımlar atarak, daha yukarıları hedefleyen bir Gençlerbirliği olacak."