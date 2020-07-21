Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Ankara Başkent Haberleri Hamzaoğlu’nun buruk mutluluğu!

Hamzaoğlu’nun buruk mutluluğu!

Giriş Tarihi: 21.7.2020 ABONE OL
Hamzaoğlu’nun buruk mutluluğu!
GENÇLERBIRLIĞI Teknik Direkörü Hamza Hamzaoğlu, 2-0'lık Sivasspor mağlubiyetinin ardından sezonu yorumladı: "Çok zor bir sezonu geride bıraktık. İsterdik ki, kendimiz iyi bir sonuç alsak da diğer maçların sonuçlarına bakmasaydık ama futbolda bunlar da var. Gençlerbirliği adına sevindirici, 1 hafta kala bu ligde devam ediyor olması. Çok aşağılardan ve zor bir süreçten geldik. Pandemi süreci dünyada ilk kez yaşandı. Çok sakatlıklar oldu, bütün takımlar sıkıntılı anlar yaşadı. Genç oyuncularımız için bir şanstı. Onları da gelecek yıllar için yetiştirmeye çalıştık. İnşallah önümüzdeki sezon doğru adımlar atarak, daha yukarıları hedefleyen bir Gençlerbirliği olacak."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Hamzaoğlu’nun buruk mutluluğu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA