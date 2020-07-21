İABB büyümeye devam ediyor

İÇ Anadolu Belediyeler Birliği (İABB) 61'inci Olağan Meclis Toplantısı, Birlik Genel Başkanı ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar başkanlığında, Yenimahalle Belediyesi Dört Mevsim Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi. Konuşmasına Pandemi nedeniyle belediye gelirlerinde yaşanan sıkıntıyı vurgulayarak başlayan Başkan Yaşar, "Ülkemiz ve dünya bu virüs dolayısıyla hem sosyal yaşam açısından hem ekonomik açıdan çok sıkıntılı bir dönem geçiriyor. Bu süreç içerisinde yerel yönetimlere çok büyük görevler düşüyor. Belediyelerimiz asli görevlerinin dışında vatandaşların sıkıntılarını giderebilmek için farklı görevler de üstlenmek durumunda kaldı. Devlet baba ise yerel yönetimler de anadır' ne yalnız başına baba ne de yalnız anne bir şey yaparak ailede bütünlüğü sağlayamaz. Anne ve baba uyumlu olursa o ailede birlik, bereket, huzur ve verim olur. Pandemi süreci de gösterdi ki belediyeler güçlü olursa halkın sıkıntıları da çok daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde çözüme kavuşuyor. Onun için yerel yönetimler güçlendirilmeli, desteklenmelidir" dedi.MECLIS toplantısında birliğin 2019 yılı Faaliyet raporu ve gelir-gider kesin hesap cetveli görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Plan Bütçe komisyonunda görev alacak üyeler ile birlik encümeninde görev alacak encümen üyeleri de yapılan seçimle belirlendi. Meclis toplantısının 4. maddesinde yer alan yeni üyelik taleplerinin oy birliği ile kabul edilmesinin ardından İABB, 19 yeni üye ile 191 üyeye ulaştı