Koca Osmanlıspor bir ‘yazı’ya kurban edildi

TFF 1. Lig'in son haftasında Balıkesirspor'u 4-3 mağlup eden Osmanlıspor'da teknik direktör Ali Güneş oldukça üzgündü… Güneş, ligden düştükleri için perişan olduklarını belirterek, "Maçın güzelliği ve kazanmamız bize yetmedi. Eskişehir'den gelecek belki bir galibiyet ile sevinebilecektik. Ama anlamsız buruk bir galibiyet oldu. Balıkesir takımı da bizle son maç olmasına rağmen oyunu çirkinleştirmedi. İki takım da ofansif bir oyun oynadı. Bol gollü bir maçtı" yorubmunu yaptı. Çok genç oyuncular ile ligde kalmaya çalıştıklarının altını çizen tecrübeli teknik adam,ifadelerini kullandı.SÜPER Lig'e yükseldiği 2015-2016 sezonunda teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde başarılı bir performans sergileyerek ligi 5. bitiren Osmanlıspor, tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Osmanlıspor, Avrupa Ligi'nde İspanya'nın Villarreal, Romanya'nın Steaua Bükreş ve İsviçre'nin Zürih takımlarının yer aldığı L Grubu'nu zirvede tamamlayarak tarihi bir başarıya ulaştı. Başkent ekibi, 10 puanla L Grubu'nu lider bitirdi ve ilk kez mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde son 32 takım arasına kaldı. Osmanlıspor, Türkiye'de şampiyonluk yaşamayan ekipler arasında Avrupa kupalarında gruplardan çıkan ilk Türk takımı olmayı da başarmıştı.MOR-sarılı ekip, Bülent Uygun yönetiminde başladığı 2017-2018 sezonunda ilk 5 maçta sadece bir puan alarak hayal kırıklığı yaşadı. Bu sonuçların ardından ligin dibine demir atan Osmanlıspor'da yönetim, Uygun'un görevine son verirken, teknik direktör İrfan Buz ile anlaştı. Buz yönetiminde devreyi 17 puanla 14. sırada tamamlayan mor-sarılılar, daha sonra tekrar düşüşe geçti. Osmanlıspor, sezonun ikinci yarısında oynadığı ilk 7 maçta galibiyet elde edemedi. Düşüşü bir türlü durduramayan başkent temsilcisi, 2017-2018 sezonunda bitime bir hafta kala Süper Lig'e veda etti.