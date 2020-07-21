Mamak Belediyesi hizmetleriyle önde

MAMAK Belediyesi'nin Ramazan Ayı'na damga vuran ve sonrasında yoğun istek üzerine ayda iki kez özel konu ve konuklarıyla dijital ortamda vatandaşlarla buluşan sosyal medya programı Musiki Muallim mektebi Sohbetleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş milletvekili Mahir Ünal'ı konuk etti. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile Mamak Belediyesi'nin Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube hesaplarından canlı olarak izlenenen ve Moderatörlüğünü Serdar Tuncer'in yaptığı yaklaşık 2 saat süren programda Ünal, kültür, sanat ve hayata dair soruların yanı sıra gündeme ilişkin de açıklamalarda bulundu. Mamak Belediyesi'nin hizmetleriyle öne çıktığını da vurgulayan Ünal, "Mamak Belediyemizi ve Murat Başkanımızı tebrik ediyorum. Gerçekten diğer belediyelerimize de bu tür yeni medya, dijital medyayı kullanmalarını tavsiye ediyorum. Hem mekan hem konsept çok kıymetli" dedi. Bir şehrin kültür ve sanat üretememesi halinde o şehrin taşraya dönüştüğünü de sözlerine ekleyen Ünal, "Şehirlerimizin kültürel mirasımızı canlandırması çok kıymetli. Bir şehir kültür ve sanat üretemiyorsa taşralaşıyor demektir. Mamak Belediyemizin de bu açıdan gerçekleştirdiği bu program çok kıymetli. Mamak Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum" dedi.