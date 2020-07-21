Nallıhan’a gelen var nede giden

2019 mali yılı kesin hesabı ve faaliyet raporlarının görüşüldüğü Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısında ilçe belediye başkanları ilçelerindeki temel sorunları Başkan Mansur Yavaş'a aktardı. Kürsüye çıkan Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, 1 yıl içinde Büyükşehir'in ilçeye faaliyet götürmediğini söyledi ve ilçenin sorunlarını anlattı: 1 tane piknik masası bir tane bank çalışması yok. Pandemi döneminde Nallıhan'a itfaiye binası yapılması ihalesini iptal ettiniz. Mezarlıklar Büyükşehir'e ait. 15 ay geçti. Ne gelen var ne giden. Başkanım geçmişi artık bırakın. Geçmişin hesabını yapan geleceğe bakamaz.Mansur Yavaş Büyükşehir belediye başkanı seçildi. Ben kendisine hayırlı olsun diye geldim kutladım ve şunu söyledim. Başarılı olmanızı en çok ben istedim. Başarılı olursanız Ankara kazanır Nallıhan kazanır. Benim başarılı olmamda sadece Nallıhan kazanır. Başkan ilçelerle Büyükşehir'in koordineli bir şekilde çalışmasını hep söylüyor. Nallıhan'a gelen bürokratların hiç biri ilçe belediyemize uğramadı ve bizlerle görüşmedi.Uğradıkları yer CHP ve İYİ parti ilçe başkanları oldu. İlçelerin ve Büyükşehir'in koordineli bir şekilde çalışması için mutlaka daire başkanlarının, genel müdürlerinin bizlere de uğraması gerekiyor. İlçeleri, ilçe belediyesinden daha iyi tanıyan başka bir kurum olamaz. Kırsal kalkınma daire başkanımız 2 kere değişti, bu 3'ncüsü. Lavanta ile ilgili bir çalışma yapıyor. Biz bu çalışmaya 1 yıl önce başladık. 150 bin adet lavanta dağıttık. Bizim lavantalarımızı geziyor. Basında ise 'Büyükşehir'de lavanta desteği' diye görüntü veriyor. Bu sene de yine 150 bin lavanta dağıtımımızı yaptık. Yine köylümüze çiftçimize dağıttık. Bu yıl 2 tane de lavanta üretim merkezi kuracağız. Biz bu işte tecrübe kazanmışken Nallıhan'a gelip de bize uğramamak çok garip.Çocuk oyun grubu, 9 spor aleti, 1 bank, bunlar Mustafa Tuna döneminde ihalesi yapılıp montajı yapılmayan işlerdi. Daha bunların da birçoğu yapılmadı. Sizin döneminizde 1 tane piknik masası bir tane bank çalışması yok. Biz ilçe belediyesi olarak 35 bin metrekare tretuvar çalışması, 30 bin metre tül bordür, 15 bin metrekare ve ASKİ'nin çalışma yaptığı kanalların tamiratını yaptık.Geçen dönem Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 2 karar vardı. Bunlardan biri Nallıhan'da aile yaşam merkezi olmadığı için Nallıhan Belediyesi'nin 10 dönümlük bir yerini aile yaşam merkezi yapmaktı. Bunun için de meclisten 10 milyon liralık bir karar çıkmıştı. Mustafa Tuna başkanımız geldiğinde bu 10 milyonu biz belediye bütçesinden vermeyelim emsal artışı karşılığında yapılan sözleşmeden birini burada uygulayalım demişti. Tekrar meclisten karar çıktı. Bu mecliste çıkan karar da daha önceki emsal artışlarındaki okul ve kültür merkezi yapımıydı. Mustafa başkanımızın döneminde biz bu mecliste aldığımız kararda alt geçit, üst geçit, park, bahçe ve köprü yapılabilir diye meclis kararı alındı. Ne hikmetse Mimarlar Odası mahkemeye gitti ve bu kararı yürütmeyi durdurma kararı aldı. Size 'Bu karara itiraz edin' diye söylemiştim. Nallıhan'daki kültür merkezimiz bu karardan etkilemiyordu. Karar mecliste değişti. Bu konuda destek bekliyorum. Aile yaşam merkezimizi bir an önce başlatalım.İTFAIYE hem Çayırhan mahallemizde hem Nallıhan da belediyenin yerinde duruyor. Biz Fen İşleri'mizin araçlarını dışarıda bekletiyoruz. İtfaiyede kapalı garajlarda duruyor. Meclis kararımız vardı. Nallıhan'a itfaiye binası yapılması ihalesi çıkmıştı. Pandemi döneminde iptal ettiniz. Çayırhan Mahallemizde de ihtiyaç var. Arsasını ben tahsis edebilirim ortaya da bir itfaiye binası yapılırsa çok iyi olur. Çünkü Nallıhan geniş bir coğrafya. 80 km uzakta mahallelerimiz var. Yangında buralara yetişmek çok zor oluyor.MEZARLIKLAR Büyükşehir'e ait. 15 ay geçti. Bu sürede bütün cenaze ve defin hizmetlerini Nallıhan Belediyesi yaptı. Ne gelen var ne giden. Daire başkanımız "Başkanım bizim olan görevi 15 aydır siz yapıyorsunuz. Hakkınızı helal edin. Biz yapamadık. Siz yapmazsanız bu cenazeler ortada kalacak" dedi. Bununla ilgili ben geldim. 'Bir protokol yapalım' dedim. Görevimiz ve yetkimiz olmadığı halde bütün taşra belediyeleri cenaze ve mezarlık hizmetlerini yapıyorlar. Mezarlıkta 4 eleman vardı bunları da aldılar Fen İşlerine verdiler. Görev de yapmıyorlar oturuyorlar. Nallıhan Belediyesi olarak mezarlık ve defin hizmetlerini yapmanızı talep ediyoruz.