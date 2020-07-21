Srebrenitsa Katliamı Keçiören’de anıldı

Keçiören Aliya İzzet Begoviç Parkı'nda düzenlenen Srebrenitsa Katliamı'nın 25'inci Yılı Anma Programı'na Bosna- Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç, AK Parti Ankara milletvekilleri Emrullah İşler ve Arife Polat Düzgün, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören İlçe Müftüsü Mehmet Şahin, Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan ve Keçiörenli vatandaşlar katıldı. Keçiören Belediyesi ile Bosna-Hersek Ankara Büyükelçiliği'nin Srebrenitsa Katliamı'nın 24. yılını anmak için düzenlediği 'Srebrenitsa Katliamını 25'inci Yılını Anma Programı'na katılan Başkan Turgut Altınok, "Bosna Hersek'te akan gözyaşları burada, Türkiye'de de akmış. Yürekler burada da yanmıştır. Birçok vatandaşımız bizleri de cepheye, Bosna'ya alın, orada savaşalım demiş. Biz de bu soykırımı unutturmamak için Keçiören'de birçok noktaya soykırımın ismini verdik" diye konuştu.ANMA programında katılımcılara hitaben konuşan Başkan Altınok, "Gönlümüzde kazılı ve beynimizde yazılı olan Srebrenitsa Katliamı'nın 25'inci yıl dönümünde bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Avrupa'nın göbeğinde, Birleşmiş Milletlerin koruması altında olan bu coğrafyada bir vahşet, soykırım, insanlık dramı ve insanlık felaketi yaşandı. Bu anma programı tarih adına attığımız acı bir imza olsa da, bir güzelliği var ki o da acıyı paylaşmaktır. Soykırıma maruz kalan şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz" dedi.