Taha: Sivasımı çok özlemiştim

ANKARA'DAKI kamp öncesinde Sivas'ın Zara ilçesine gelen Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Taha Akgül, İrem Kayhan- Namık Korkmaz çiftinin nikah törenine katılarak milli güreşçi Namık Korkmaz'ın nikah şahidi oldu. Nikah öncesi açıklama yapan Taha, "Korona sürecinde bizler de evlerimizdeydik. Benim sakatlık sürecim var, Allah'a şükür onu da tamamladım. Şu an kampa girecek seviyeye geldim" ifadelerini kullandı. Dünya Şampiyonası için çalışmalarına aralıksız devam ettiğini de sözlerine ekleyen Akgül, "Aralık ayında Dünya Şampiyonası yapılması gündemde, eğer işler olağan bir şekilde, güzel bir şekilde giderse Aralık ayında maçımız olacak. Bu arada Sivasımı da çok özlemiştim, korona virüs sürecinde gelememiştik. Bu vesileyle hasret giderilyorum" diye konuştu.