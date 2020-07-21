Tohum eleme tesisi tam kapasite çalışıyor

BEYPAZARI Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeni dönem ekin, arpa ve hububat biçimlerinin yapılmasıyla birlikte selektör tesisinde tam kapasite tohum eleme ve ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Tesis içindeki treme elevatörü, kılçık kıran makinesi, sıvı ilaçlama makinesi ve paketleme makinesi gibi 30 farklı makine ile saatte 3 ton eleme kapasitesiyle çiftçilere hizmet veriyor. Tesis sayesinde sağlıklı ve ilaçlanmış hububat tohumu kullanılarak hastalıkların sebep olduğu kayıplar ortadan kaldırılıyor.