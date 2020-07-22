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Akyurt Sıfır Atık’a geçiyor

Giriş Tarihi: 22.7.2020 ABONE OL
Akyurt Sıfır Atık’a geçiyor
AKYURT Belediyesi Türkiye genelinde başlatılan ve yaygınlaşmaya başlayan "Sıfır Atık" projesini ilçede hayata geçiriyor. İlk etapta belirlenen pilot bölgelerden başlayacak atıkların sınıflandırılması ve geri dönüşümü işi, zamanla Akyurt'un tamamına yayılarak çevreci bir katılıma dönüşecek. Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, "Cadde, sokak ve insanların ortak kullanım alanlarına yerleştirdiğimiz 40 adet dış mekan atık kumbarasından sonra ekiplerimiz, seçilen pilot bölgelerde bulunan konutlarda yüz yüze sıfır atık eğitimi başlattı, eğiticilerimiz vatandaşlarımıza toplama poşeti, pazar filesi ve bitkisel atık yağ toplama bidonu dağıtıp projeyi anlattı. 'Her atık çöp değildir" diyerek eğitim çalışmalarımızı tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.
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Akyurt Sıfır Atık’a geçiyor
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