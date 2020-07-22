Kahramankazan ve gazetecilerden örnek proje

Kahramankazan Belediyesi ve Ankaralı doğa sporu tutkunu gazetecilerden oluşan MedyaTrek ekibi örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Türkiye'de dağcılığın merkezi olan Niğde'deki Aladağlar'a tırmanan gazeteciler, tırmanış öncesinde ise dağın eteğinde yer alan iki köyde öğrencilere, öğretmen olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un gönderdiği hediyeleri takdim etti. Kahramankazan Belediyesi ve Ankaralı doğa sporu tutkunu basın mensuplarından oluşan MedyaTrek ekibi örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.MedyaTrek doğa sporları üyesi basın mensupları, Niğde'nin Çamardı İlçesi'nde yer alan Aladağlar'a gitti. Zirve öncesi ilk durakları Çukurbağ Köyü'nde çocuklarla buluşan gazeteciler, öğretmen olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un, buradaki ilkokul öğrencisi 80 çocuğa gönderdiği ayakkabı, kıyafet, kitap, spor malzemeleri ve satranç takımından oluşan hediyelerini verdi. Ellerine boya rulolarını alan gazeteciler, Çukurbağ Köy okulunu da yeni eğitim öğretim yılına hazırlamak için boyadı. Buradan, Aladağlar'ın eteklerindeki ikinci köy olan Demirkazık Köyü'ne geçen gazeteciler, burada da çocuklara yine Başkan Oğuz'un gönderdiği hediyeleri takdim etti. Böylece tırmanış öncesinde hediyelerini alan 80 ilkokul öğrencisinin yüzleri güldü. Hediyelerini alan öğrencilerin sevinçleri görülmeye değerdi. Öğrenciler hediyeler için Başkan Oğuz'a ve gazetecilere teşekkür etti.