Kapanırken tarih yazmak üzereler

TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final maçında Ankara Demirspor, Sakaryaspor'u 2-1'lik skorla yenerek yarı finale yükseldi. Üst üste iki final maçını kaybeden ve TFF 1. Lig'e yükselme şansını kıl payı kaçıran Sakaryaspor, çeyrek final maçında Ankara Demirspor'la kozlarını paylaştı.ile 51 puanla 5. sırada yer alan Sakaryaspor, çeyrek final maçında kozlarını paylaştı. SON90 dakikayı Mustafa Tahir Babaoğlu'nun golleriyle üstün tamamlayan Ankara Demirspor maçı kazandı. Uzatmanın son dakikasında İstanbul ekibinin Abdülaziz Solmaz ile bulduğu gol de sonucu değiştirmedi.