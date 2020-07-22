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Kapanırken tarih yazmak üzereler

Yönetiminin futbol şubesini kapatma kararı aldığı ancak tepkiler üzerine geri adım attığı , 2. Lig play-off çeyrek finalinde Sakaryaspor’u eledi A SPOR’dan yayınlanan maç sonrası Demirspor, TFF 1. Lig’e bir adım daha yaklaşt

Giriş Tarihi: 22.7.2020 ABONE OL
Kapanırken tarih yazmak üzereler
TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final maçında Ankara Demirspor, Sakaryaspor'u 2-1'lik skorla yenerek yarı finale yükseldi. Üst üste iki final maçını kaybeden ve TFF 1. Lig'e yükselme şansını kıl payı kaçıran Sakaryaspor, çeyrek final maçında Ankara Demirspor'la kozlarını paylaştı. Kırmızı Grup'ta topladığı 57 puanla sezonu 2. sırada bitiren Ankara Demirspor ile 51 puanla 5. sırada yer alan Sakaryaspor, çeyrek final maçında kozlarını paylaştı. SON

DAKİKADA GOL YEDİ!
90 dakikayı Mustafa Tahir Babaoğlu'nun golleriyle üstün tamamlayan Ankara Demirspor maçı kazandı. Uzatmanın son dakikasında İstanbul ekibinin Abdülaziz Solmaz ile bulduğu gol de sonucu değiştirmedi. Başkent ekibi, Kastamonuspor'u 1-0'la geçen Tuzlaspor'un yarı finaldeki rakibi oldu.
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Kapanırken tarih yazmak üzereler
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