Kapanırken tarih yazmak üzereler

TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final maçında Ankara Demirspor, Sakaryaspor'u 2-1'lik skorla yenerek yarı finale yükseldi. Üst üste iki final maçını kaybeden ve TFF 1. Lig'e yükselme şansını kıl payı kaçıran Sakaryaspor, çeyrek final maçında Ankara Demirspor'la kozlarını paylaştı. Kırmızı Grup'ta topladığı 57 puanla sezonu 2. sırada bitiren Ankara Demirspor
ile 51 puanla 5. sırada yer alan Sakaryaspor, çeyrek final maçında kozlarını paylaştı. SON
DAKİKADA GOL YEDİ!
90 dakikayı Mustafa Tahir Babaoğlu'nun golleriyle üstün tamamlayan Ankara Demirspor maçı kazandı. Uzatmanın son dakikasında İstanbul ekibinin Abdülaziz Solmaz ile bulduğu gol de sonucu değiştirmedi. Başkent ekibi, Kastamonuspor'u 1-0'la geçen Tuzlaspor'un yarı finaldeki rakibi oldu.