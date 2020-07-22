Keçiören’deki 4 köy için temizlik seferberliği

ALTINOK, "İlçemizin göz bebeği Kösrelik, Sarıbeyler, Çalseki ve Güzelyurt köylerimizin temizliğine büyük özen gösteriyoruz. Vatandaşımızın doğayla iç içe vakit geçirdiği Sarıbeyler ve Kösrelik Göleti ile köylerimizde bulunan mesire alanlarımızı koruyarak daha temiz ve daha yeşil bir görünümle geleceğe taşıyacağız" dedi. Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı temizlik ekibi Altınok'un talimatıyla Kösrelik, Sarıbeyler, Çalseki ve Güzelyurt köyleri ile Sarıbeyler ve Kösrelik göletleri etrafında geniş çaplı temizlik çalışması yürüttü. Doğada dönüşümü zor olan ve çevre kirliliği oluşturan plastik, kâğıt ve metal türünden birçok atık uzun soluklu çalışmanın ardından toplanarak araçlarla atık bertaraf noktasına götürüldü. Doğal alanların korunması gerektiğine ve doğaya atılan her bir atığın doğal yaşamı olumsuz etkilediğine dikkati çeken Altınok, "Daha yeşil bir geleceğe yürümek için çevreyi, doğayı ve ağaçları korumalıyız" diye konuştu.