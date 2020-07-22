Protokolde gergin anlar

ANTALYA'DA Titanic Mardan Palace Stadyumunda oynanan müsabaka sonrası protokol tribünü karıştı. Galibiyetin ardından Ankara Demirsporlu bir futbolcunun tünele gireceği sırada sarf ettiği iddia edilen sözlerine, tribündeki Sakaryaspor cephesinden tepki geldi. Aralarında yöneticilerinde bulunduğu Sakaryaspor kafilesi ile Ankara Demirspor cephesi arasındaki tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Protokol tribününden koltuklar aşağıya fırlatıldı. Gerginliği polis ekipleri kontrol etmeye çalışırken, Ankara Demirspor'dan bazı yöneticiler yumruk ve tokatlı saldırıya uğradı. Yaşanan kavgaların devam etmesi üzerine çevik kuvvet ekipleri protokol alanına gelerek tarafları ayırdı. Ankara Demirspor yönetimi dün olaylara ilişkin açıklama yaparak şiddet olaylarının takipçisi olacağını ilan etti: "Spor barıştır, kardeşliktir" başlığıyla dün bir açıklama yayınlayan Başkent temsilcisi, "Sakaryaspor ile oynadığımız ve kazandığımız play-off müsabakasından sonra yöneticilerimize yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, yöneticilerimize saldıranlar ile ilgili hukuki zeminde her türlü girişimde bulunacağımızı belirtmek istiyoruz."