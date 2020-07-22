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Rakip Tuzla

Giriş Tarihi: 22.7.2020 ABONE OL
Rakip Tuzla
A SPOR'DAN yayınlanan playoff heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. TFF 2. Lig Play- Off çeyrek final maçlarını kazanan Manisaspor Futbol Kulübü, Sancaktepe Futbol Kulübü, Ankara Demirspor ve Tuzlaspor yarı finale yükseldi. Bu sonuçların ardından Yarı finalde Ankara Demirspor- Tuzlaspor, Manisaspor FK-Sancaktepe Futbol Kulübü karşılaşmaları yapılacak. TFF 2. Lig Play-Off'ta 24 Temmuz'da oynanacak yarı final mücadelelerinin galipleri, 28 Temmuz'daki finalde karşılaşacak. Play-off maçları A Spor'dan yayınlanacak.
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Rakip Tuzla
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