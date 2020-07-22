Rakip Tuzla

A SPOR'DAN
yayınlanan playoff
heyecanı tüm
hızıyla devam ediyor.
TFF 2. Lig Play-
Off çeyrek final
maçlarını kazanan
Manisaspor Futbol
Kulübü, Sancaktepe
Futbol Kulübü, Ankara
Demirspor ve Tuzlaspor
yarı finale yükseldi. Bu
sonuçların ardından Yarı
finalde Ankara Demirspor-
Tuzlaspor,
Manisaspor
FK-Sancaktepe
Futbol Kulübü karşılaşmaları
yapılacak. TFF 2. Lig Play-Off'ta 24 Temmuz'da oynanacak yarı final mücadelelerinin galipleri, 28 Temmuz'daki finalde karşılaşacak.
Play-off maçları
A Spor'dan
yayınlanacak.