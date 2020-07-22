Türkiye’nin ilk yerli gülü üretildi

ANKARA Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soner Kazaz, öğrencileriyle birlikte süs bitkileri yetiştirme ve ıslahı alanındaki çalışmaları sonucunda Türkiye'nin ilk yerli kesme gülünü 6 yılda geliştirerek üretti. Prof. Dr. Soner Kazaz, bakanlığa tescile gönderdiği 3 güle eşi ve oğlunun isimleri ile soyadını vererek, "Yakın zamanda geliştirdiğimiz gülleri Hollanda'ya pazarlayacağız" dedi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soner Kazaz, 17 kişilik ekibiyle 6 yılda Türkiye'nin ilk yerli gülünü geliştirdi. Hem Türkiye'de doğada bulunan hem de yurt dışından getirilen güllerin birbirleriyle çiftleştirilmesi sonucu 20 çeşit olarak geliştirilerek üretilen kesme güller, büyük ilgi gördü. İlk gül talebi de Hollanda'dan geldi. Prof. Dr. Kazaz, dünyada 200, Türkiye'de 45 gül türü olduğunu; ancak ticareti yapılan yerli gül olmadığını söyledi. Prof. Dr. Kazaz, "Birçok kişiye bunu söylediğimiz zaman 'her tarafta gül var, olur mu öyle şey' deniliyor. Ama ticareti yapılan yerli gülümüz yok. Bu noktadan hareketle 6 yıl önce yola çıktık. Hem Türkiye'de doğada bulunan gülleri hem de yurtdışından Kenya, Brezilya, Kolombiya'dan güller getirdik ve bunları melezledik, yani çiftleştirdik. 6 yılın sonunda burada Türkiye'nin ilk yerli kesme güllerini geliştirdik" dedi.