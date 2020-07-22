Yasin’in hedefi büyük

Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda 400 metrede oyunlar rekoru kırarak şampiyon olan Yasin Süzen, Kovid-19 salgını nedeniyle olimpiyatların 2021 yılına ertelenmesi, çalışmaları ve hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Hem Türkiye Atletizm Federasyonu hem de hem de İşitme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde yarıştığını anlatan Yasin,diye konuştu.HEDEFLERINE ulaşmak için gece gündüz çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayan Yasin, "Hem işitme engelli hem de normal sporcularla yarışan tek atletim. Antrenörüm Salih Öztürk hem hocam hem tercümanım. Gelişimimde çok büyük katkısı var. Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'a, İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kıhtır'a, pandemi sürecinde tesislerini açan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'a çok teşekkür ederim" dedi. Gelecek planlamasına değinen Yasin,ifadelerini kullandı.