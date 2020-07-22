Yasin’in hedefi büyük

Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda 400 metrede oyunlar rekoru kırarak şampiyon olan Yasin Süzen, Kovid-19 salgını nedeniyle olimpiyatların 2021 yılına ertelenmesi, çalışmaları ve hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Hem Türkiye Atletizm Federasyonu hem de hem de İşitme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde yarıştığını anlatan Yasin, "10. Avrupa İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre erkeklerde altın madalya kazandım. Avrupa ve dünya şampiyonu oldum. Şimdi en büyük hedefim, gelecek seneye ertelenen Tokyo Olimpiyatları'na ülkem adına katılıp, 4x400 bayrak takımında yarışmak. Oradan altı madalya ile dönmek istiyorum"
diye konuştu.
HEM ANTRENÖRÜM HEM TERCÜMANIM
HEDEFLERINE ulaşmak için gece gündüz çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayan Yasin, "Hem işitme engelli hem de normal sporcularla yarışan tek atletim. Antrenörüm Salih Öztürk hem hocam hem tercümanım. Gelişimimde çok büyük katkısı var. Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'a, İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kıhtır'a, pandemi sürecinde tesislerini açan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'a çok teşekkür ederim" dedi. Gelecek planlamasına değinen Yasin, "Kariyerim bittikten sonra antrenör olup, çocukları yetiştirmek istiyorum. Onlarla daha iyi iletişim kuracağıma inanıyorum. Bunun için de kendimi yetiştirmeye geliştirmeye çalışıyorum"
ifadelerini kullandı.