Ahmet TEZCAN: Ankaragücü bu sezon üzdü..

Bu sütunda spora dair pek fazla kalem oynatmış değilim ama Başkent'in gündemine de bigâne kalamam. MKE Ankaragücü, Başkent'in tarihinde önemli bir yer tutar. Sadece Başkent'in değil, ülkenin en eski futbol kulüplerinden biridir Ankaragücü.. Sarı-Lacivertliler'in Süper Lig'e veda etmesi Ankara'da spor gündeminde konuşulmaya devam ediyor. Filhakika başarısızlığın sebeplerini yöneticiler, teknik ekip, oyuncular oturup bir hesap ortaya çıkaracaklardır. Hesap kimin adına çıkarsa çıksın neticede Başkent'in bir ekibinin, ligin dibinde kendinden söz ettirmesi Ankaralıları üzmüştür. Koskoca Ankara Süper Lig'de neden tek takımla temsil edilsin? Düşme ne kelime, Gençler ile beraber taraftar tabiriyle KAFA'ya oynasalar kim mutlu olmaz? Erman Toroğlu'nun ağzındaki maskeyi gözüne kapatarak yaptığı yorum sadece şampiyonlukla ilgili de olmasa gerek?! Ligin genel atmosferini anlatıyor bence..

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Neyse, Antalya'ya mağlup olan takımımız neticede süper lige veda etti. Maçın bitiş düdüğü bizim bu sezon süper ligde bitişimizin de ilanı oldu. TFF Birinci Lig'de yer alan Osmanlıspor'dan birkaç saat sonra Ankaragücü'nün Süper Lig'den bir alt lige düşmesi başkentlileri üzüntüye garketmiştir. Hadi Osmanlıspor için mucize gerekti diyelim; Ankaragücü, Türkiye'nin en eski, en köklü futbol kulüplerinden birisi. Sarı-lacivertlilerin lige vedası çok dramatik oldu ve duygu dünyamızda yerini aldı. "Bu Sezon salgın yüzünden bir garip oldu, mücadele yaz sıcağına sarktı" filan diyebiliriz, başka şeyler söyleyebiliriz. Bu bir oyun diyerek meseleyi hafife almamalıyız. Evet bir oyun ama EURO cinsinden milyonlarla ifade edilen bir oyun. Geneli itibariyle Savunma sanayi rakamlarıyla yarışan, eşleşen bir oyun(!)dan söz ediyoruz. Böylesine harcamalar yapılıyorsa sonuç alıcı ve tatminkâr olmalı. Herkes için söylüyorum; oyuncular artık yerli kaynaktan sağlanmalıdır. Altyapı bu amaca yönelik kurulmalıdır. Rakamların cazgırları aradan çıkartılmalıdır. Evet, şimdi başkentliler olarak hüznümüzü Eryaman Stadı'nın yeşilliklerine gömüp geleceğe bakma zamanı. Belki bu sezon sadece Gençler ile süper lig heyecanı yaşayacağız ama bu heyecan koskoca başkenti tatmin etmez. Gönül ister ki sadece futbolda değil, bütün branşlarda Ankara başarılara adını yazdırmalıdır.

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Ankaragücü için "ekonomik problemler" deniliyor, transfer yasağının sezon başında kaldırılamaması, dolayısıyla kısıtlı bir kadroyla mücadele verilmesi konuşuluyor. İyi de hesapların sezonluk yapılmaması gerekmez mi? Ankaragücü, 51 kez yer aldığı Türkiye'nin en üst futbol organizasyonunda küme düşme üzüntüsünü beş defa yaşamış. Hadi 70'li yılları unuttuk, ancak 2000'lerin mantalitesi farklı. TBMM eski üyelerinden bir dostumu dün başında Ankaragücü kepi ile dolaşırken gördüm. "Önemli olan şimdi bu kepi başta taşımak" dedi, "Biz düşenin dostuyuz" demeye getirdi. Bir şey söyleyeyim mi; "Taraftarlık Ruhu" dimdik ayakta, 1910'a mesajla "Yanımızda ol" kampanyanızın karşılığını bulacağına inanıyorum, üzüntüye gerek yok. Başkan Mert'in dediği gibi Ankaragücü, büyük camia, düştüğü yerden güçlenerek ayağa kalkacaktır. Kimsenin bundan şüphesi olmasın.